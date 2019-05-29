США изучают возможность не признавать российские паспорта для жителей «Л/ДНР» — Волкер
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна изучает возможность не признавать российские паспорта, который выдают жителям оккупированных частей Донбасса.
Волкер назвал решение РФ о выдаче паспортов «провокационным», сообщает УНИАН.
«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил Волкер.
24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины — псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» — получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
В ответ Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. Официальный Киев считает, что этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.