США изучают возможность не признавать российские паспорта для жителей «Л/ДНР» — Волкер Сегодня, 04:55 Цей матеріал також доступний українською Посольство США в Украине Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер Посольство США в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна изучает возможность не признавать российские паспорта, который выдают жителям оккупированных частей Донбасса.



Волкер назвал решение РФ о выдаче паспортов «провокационным», сообщает УНИАН.

«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил Волкер.

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24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины — псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» — получить гражданство РФ в упрощенном порядке.



В ответ Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. Официальный Киев считает, что этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.