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США изучают возможность не признавать российские паспорта для жителей «Л/ДНР» — Волкер

Сегодня, 04:55
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США изучают возможность не признавать российские паспорта для жителей «Л/ДНР» — Волкер - фото

Посольство США в Украине

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна изучает возможность не признавать российские паспорта, который выдают жителям оккупированных частей Донбасса.

Волкер назвал решение РФ о выдаче паспортов «провокационным», сообщает УНИАН.

«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил Волкер.

24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины — псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» — получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. Официальный Киев считает, что этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.

Теги:   Курт Волкер Паспорт ЛНР ДНР

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