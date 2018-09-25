США изменят тактику своих войск в Афганистане в связи с серьезными потерями

Вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение Талибан.
Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает DW.
По его словам, ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских.
"Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - отметил глава Пентагона.
Никаких подробностей он не сообщил.
По оценкам экспертов, в 2018 году вооруженный конфликт в Афганистане может выйти на первое место в мире по общему числу погибших среди военнослужащих и гражданского населения.
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