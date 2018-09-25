25 сентября 2018, вторник

США изменят тактику своих войск в Афганистане в связи с серьезными потерями

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Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских, заявил глава Пентагона

Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских, заявил глава Пентагона

Вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение Талибан.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает DW.

По его словам, ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских.

"Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - отметил глава Пентагона.

Никаких подробностей он не сообщил.

По оценкам экспертов, в 2018 году вооруженный конфликт в Афганистане может выйти на первое место в мире по общему числу погибших среди военнослужащих и гражданского населения.

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