«Необходимая мера». США изменили установки HIMARS, чтобы Украина не запускала ракеты по РФ — WSJ 5 декабря, 19:29 HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

США модифицировали ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Это было сделано якобы для того, чтобы уменьшить риск «большой войны» с РФ.

«США тайно модифицировали передовые ракетные пусковые установки HIMARS, которые они передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности. Администрация Байдена говорит, что это мера пресечения, необходимая для уменьшения риска большей войны с Москвой», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что с июня США поставили украинским силам 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и большой список ракет со спутниковым управлением с дальностью около 80 км.

По данным издания, эти ракеты, известные как управляемая реактивная система залпового огня GMLRS, использовались для ударов по российским складам боеприпасов, материально-технических средств и командных центров на территории Украины.

Также пусковые установки HIMARS обладают уникальной функцией, которая не позволяет им стать еще более мощными боевыми системами.

Инфографика: НВ

По словам представителей США, Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, включая ракеты тактической ракетной системы армии США или ATACMS, дальность которых составляет почти 300 км.

2 декабря Пентагон и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму 430,93 миллиона долларов.