США изменили правила предоставления рабочих виз Сегодня, 09:47 0 Цей матеріал також доступний українською Новые правила уменьшат возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа Фото: pixabay.com

Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах предоставления виз типа H-1B, которые уменьшат возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа.

Согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалаврата, сообщает Голос Америки.

Новая система предусматривает, что компании, намеренные приглашать сотрудников из-за границы, должны заранее зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Визы H-1B разыгрываются на лотерее, которая проходит в апреле. Ежегодно выдается 65 тысяч таких виз, еще дополнительно две тысячи могут быть предоставлены иностранцам с научными степенями.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что намерено уменьшить влияние элемента случайности на процесс выдачи виз, более тщательно проводить отбор претендентов и увеличить число получателей виз, получивших научные степени в американских университетах.