«Американцы не знают, что такое РФ». Какие преграды могут возникнуть в вопросе поддержки Украины со стороны США — интервью 14 сентября, 19:23 NV Премиум Президент США Джо Байден, 11 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джейсон Джей Смарт, специальный корреспондент Kyiv Post, рассказал в интервью Radio NV, как предстоящие президентские выборы в США могут повлиять на помощь Вашингтона Украине.

— Вы слышали следующую версию, что российский диктатор Путин пытается дотянуть войну до выборов в Соединенных Штатах и надеется на то, что ситуация в Америке изменится, Путин и Россия могут воспользоваться такими изменениями?

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— Да, я тоже это слышал, даже в Америке об этом говорят, что он ожидает и надеется, что Трамп еще раз выиграет выборы и станет президентом. Он ожидает, что Трамп будет готов договориться с Россией, торговать с Россией, это его большая надежда. потому что он видит, с Байденом это просто невозможно. Байден уже сказал много раз, что Соединенные штаты готовы защищать и помогать Украине до конца, до освобождения всей территории.

— У меня есть знакомые в Соединенных Штатах, которые считают, что в Украине демонизируют Дональда Трампа. И даже мне постоянно напоминают, что первые Джавелины Украина получила во времена президентской администрации Трампа. Что вы думаете, действительно ли победа Трампа будет означать разворот Штатов в сторону РФ?