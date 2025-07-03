Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, Гаага, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: www.president.gov.ua)

На фоне приостановления некоторых видов американской помощи США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта идея появилась во вторник, 2 июля, когда начали появляться сообщения о том, что США приостановили поставки оружия в Украину.

«США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

Он также добавил, что США считают это «не паузой» и «не приостановкой», поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

«Это все еще остается приоритетом», — отметил собеседник издания.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась на полях саммита НАТО 25 июня.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы. Как отмечали источники Radio NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие. На встрече с обеих сторон присутствовали переводчики. По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Кроме того, украинский президент планировал обсудить введение новых санкций против РФ и дальнейший переговорный процесс.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.