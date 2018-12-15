Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Андрей Смирнов
Друг Медведчука захватил телевизор
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море

США и Турция договорились о координации действий в Сирии

Сегодня, 00:26
0
Цей матеріал також доступний українською

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонные переговоры, во время которых обсуждался вопрос координации военных операций двух стран в Сирии. 

Трамп и Эрдоган обсудили также текущую ситуацию в регионе и возможные шаги для усиления борьбы с терроризмом, передает The Wall Street Journal.

Также президент Турции выразил обеспокоенность действиями курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Напомним, официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что в Пентагоне сообщили руководству Турции о том, что проведение несогласованных военных операций в Сирии является неприемлемым.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал в ближайшие дни начало новой военной операции в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.

 

Теги:   Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Турция США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 23:48

article_img
Сербия попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Косово

Читайте также

Печерські пагорби

Вчера, 21:45

article_img
Будьте готовы ко всему. Экс-заместитель главы Госдепа Дэвид Крамер - о планах вмешательства Кремля в украинские выборы - интервью НВ
Гаджеты

Вчера, 19:28

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019
События

Вчера, 17:36

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться