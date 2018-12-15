США и Турция договорились о координации действий в Сирии
Президент США Дональд Трамп провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонные переговоры, во время которых обсуждался вопрос координации военных операций двух стран в Сирии.
Трамп и Эрдоган обсудили также текущую ситуацию в регионе и возможные шаги для усиления борьбы с терроризмом, передает The Wall Street Journal.
Также президент Турции выразил обеспокоенность действиями курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
Напомним, официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что в Пентагоне сообщили руководству Турции о том, что проведение несогласованных военных операций в Сирии является неприемлемым.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал в ближайшие дни начало новой военной операции в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.