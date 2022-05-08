Посольства США и Канады возобновили работу в Киеве 8 мая, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:U.S. Embassy Kyiv/Twitter)

США и Канада возвращают своих дипломатов в Киеве после почти трех месяцев перерыва.

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Американские дипломаты вернулись в Киев 8 мая, сообщила журналист WSJ Вивьен Салама в Twitter. По ее данным, это пока не постоянный переезд.

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«Дипломаты приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День победы в Европе», — сообщила она.

Также о возвращении в Киев сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристины Квин.

«Только что приехали в Киев! Рада вернуться в День победы в Европе. Слава Украине», — написала она.

Во время визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что посольство его страны также возвращается в столицу Украины, и поднял флаг возле диппредставительства.

Ранее 8 мая о возвращении посольства в Киев сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

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