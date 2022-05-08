Посольства США и Канады возобновили работу в Киеве

8 мая, 19:29
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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:U.S. Embassy Kyiv/Twitter)

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:U.S. Embassy Kyiv/Twitter)

США и Канада возвращают своих дипломатов в Киеве после почти трех месяцев перерыва.

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Американские дипломаты вернулись в Киев 8 мая, сообщила журналист WSJ Вивьен Салама в Twitter. По ее данным, это пока не постоянный переезд.

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https://twitter.com/vmsalama/status/1523311649364398081

«Дипломаты приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День победы в Европе», — сообщила она.

https://twitter.com/vmsalama/status/1523320303408975878

Также о возвращении в Киев сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристины Квин.

https://www.youtube.com/embed/dH8V8ddoMrE

«Только что приехали в Киев! Рада вернуться в День победы в Европе. Слава Украине», — написала она.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1523331393207504897

Во время визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что посольство его страны также возвращается в столицу Украины, и поднял флаг возле диппредставительства.

https://twitter.com/Ash_Stewart_/status/1523309007863431170

Ранее 8 мая о возвращении посольства в Киев сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

https://www.youtube.com/embed/69Xa2LsqVQc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Канада Посольство США в Киеве

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