США и Южная Корея возобновляют военные учения, прерванные на время Олимпиады

Совместные учения СЩА и Южной Кореи прерывались на время Олимпиады (иллюстративное фото)

Министерство обороны Южной Кореи заявило о возобновлении совместных с США военных учений, которые были прерваны на время зимних Олимпийских игр.

Учения должны начаться уже 1 апреля, в них будет задействовано "примерно то же количество сил, что и в минувшие годы", сообщает DW.

Министерство обороны США подтвердило эту информацию и заверило, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоит "рассматривать их как провокацию".

Кроме того, правительство в Пхеньяне уже было проинформировано американской стороной о времени проведения и характере учений.

Ранее КНДР расценивала все совместные учения США и Южной Кореи как провокацию.

Сейчас же в отношениях между США и КНДР наметилось потепление. В частности, 5 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Северной Кореи.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. вВ КНДР дали понять, что откажутся от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны и они получат гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.