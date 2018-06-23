23 июня 2018, суббота

США и Южная Корея приостановили совместные военные учения

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Глава Пентагона Мэттис решил приостановить совместные военные учения

Глава Пентагона Мэттис решил приостановить совместные военные учения

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о том, что США и Южная Корея временно приостанавливают проведение совместных военных учений.

Решение принято после встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, передает Голос Америки.

"Чтобы помочь имплементации решений Сингапурского саммита, в координации с нашим союзником Республикой Корея, министр обороны Джеймс Мэттис принял решение на неопределенное время прекратить некоторые учения", - заявили в Пентагоне.

Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкции против Северной Кореи.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

22 июня Дональд Трамп заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по сворачиванию ядерной программы.

Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре.

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