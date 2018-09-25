США и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали обновленный двухсторонний договор о свободной торговле.
В частности, Южная Корея вдвое увеличит количество автомобилей американского производства и признает стандарты экологической безопасности США, передает CNBC.
Также Южная Корея поменяет позицию в поддержке внутренних производителей фармакологии и обеспечит "справедливое отношение" к товарам из США.
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