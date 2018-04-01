США и Южная Корея начали совместные военные учения, отложенные из-за Олимпиады

В воскресенье, 1 апреля, Южная Корея и США начали совместные военные учения, которые отложили на время Олимпиады в Пхенчхане.

Об этом сообщает DW.

В министерстве обороны в Сеуле уточнили, что они продлятся около месяца.

В учениях Молодой орел задействованы наземные войска, военная авиация, военно-морские силы и спецподразделения. Всего принимают участие более 10 000 американских и около 290 000 южнокорейских военных.

Как известно, американо-южнокорейские военные учения Молодой орел и Ключевая решительность, обычно проводятся ежегодно в марте. В 2018 году Вашингтон и Сеул решили отложить на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане. Маневры Ключевая решительность должны начаться в середине или конце апреля и продлятся две недели.

Ранее сообщалось, что в НАТО решили провести крупнейшие со времен холодной войны обучение уже в этом году.