Блинкен и Бербок обсудят усиление ПВО Украины — Госдеп 13 сентября, 02:38 ППО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудят усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Миллера.

«Усиление противовоздушной обороны Украины — это то, над чем работали госсекретарь, а также министр Остин, советник по вопросам нацбезопасности и лично президент еще до того, как началась эта война», — цитирует Миллера РС.

Видео дня

Он напомнил, что Вашингтон передал Украине ряд систем противовоздушной обороны и подчеркнул, что США продолжат работать с другими странами в этом направлении.

Как передает Радио Свобода, Миллер уверен, что Блинкен обсудит этот вопрос с Бербок «позже на этой неделе».

Глава МИД Германии Анналена Бербок после визита в Украину сообщила, что Берлин будет призывать западных партнеров передать ВСУ больше зенитно-ракетных комплексов до зимы.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских