Государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились во время телефонного разговора, что поставят Ирану дедлайн до конца августа для достижения ядерной сделки , пишет Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что если до этой даты соглашения не будет, три европейские страны планируют запустить механизм «snapback» — процедуру, которая автоматически восстанавливает все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Этот механизм, который позволяет сторонам соглашения реагировать на нарушения со стороны Ирана, потеряет силу в октябре.

По данным издания, процедура активации «snapback» длится 30 дней, и европейцы стремятся завершить ее до того, как Россия возглавит Совет Безопасности ООН в октябре.

Однако Иран утверждает, что не существует никаких юридических оснований для повторного введения санкций и угрожает в ответ выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Собеседники издания отметили, что разговор между Рубио и его европейскими коллегами был направлен на координацию позиций по «snapback» и дальнейших шагов в ядерной дипломатии с Ираном.

В то же время, по словам двух источников, европейцы планируют в ближайшие дни и недели вести переговоры с Ираном, призывая его предпринять шаги для «успокоения» мирового сообщества относительно своей ядерной программы.

Среди таких шагов может быть возобновление мониторинга МАГАТЭ, который Иран прекратил после ударов США и Израиля по его ядерным объектам.

Один из источников также сообщил, что еще одним шагом может стать вывоз из Ирана примерно 400 кг обогащенного до 60% урана, хранящегося на этих объектах.

При этом отмечается, что некоторые чиновники во Франции, Германии, Великобритании и Израиле обеспокоены, что администрация Трампа может давить на европейские страны, чтобы те не запускали «snapback», чтобы не навредить потенциальным переговорам.

По данным собеседников Axios, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе посетил Белый дом, он поднял этот вопрос в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Рубио и посланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Нетаньяху попросил Трампа не блокировать «snapback» и заявил Виткоффу, что США должны дать четко понять иранцам: у них осталось мало времени, если они хотят заключить сделку и избежать возвращения санкций ООН.

«Мы почувствовали, что Трамп и его команда с нами согласны», — сказал один из израильских чиновников, с которым поговорило издание.

Высокопоставленный представитель США также заявил, что администрация Трампа поддерживает активацию «snapback» и рассматривает это как рычаг в переговорах с Ираном.

Он добавил, что Трамп сильно разочарован тем, что Иран до сих пор не вернулся к переговорному столу.

По его словам, Уиткофф четко дал понять иранцам: любые будущие переговоры должны быть прямыми, а не через посредников, чтобы избежать недоразумений и ускорить процесс.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в ближайшее время провести переговоры с Ираном, чтобы предложить Тегерану новую ядерную сделку.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфагане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.