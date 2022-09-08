США и ЕС увеличили импорт российского алюминия и никеля — Reuters 8 сентября, 05:00 Блоки алюминия (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Европейский союз и США увеличили закупку и импорт ключевых промышленных металлов в РФ не смотря на проблемы с логистикой и санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в период с марта по июня импорт алюминия и никеля в США и ЕС вырос на 70% и составил 1,98 миллиарда долларов.

Цены на данные металлы выросли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на фоне опасений, что санкции сделают более сложной логистику.

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В материале говорится, что «поставки металлов показывают, что странам Запада тяжело давить на российскую экономику.

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