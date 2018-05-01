США и Британия поддержали заявления Нетаньяху о ядерной программе Ирана

Представители США и Великобритании поддержали заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран не остановил разработку ядерного оружия.

"По поводу заявлений Израиля, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия. Эти факты сопоставимы с тем, что давно известно Соединенным Штатам: у Ирана есть полноценная тайная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от всего мира и от своих собственных граждан", - сообщили в Белом доме.

Также, представители Великобритании отметили, что никогда не были "наивными" касательно ядерной программы Ирана, передает Reuters.

"Мы никогда не были наивными в отношении Ирана и его ядерных намерений. Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, являются одними из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений", - сообщили в правительстве Британии.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

В МИД Иране назвали выступление Нетаньяху "нелепым шоу".