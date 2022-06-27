США на этой неделе могут объявить о покупке для Украины современной системы ПВО — CNN 27 июня, 02:26 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден на саммите Большой семерки заявил, что США будут продолжать поставлять оружие в Украину (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Уже на этой неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о закупке для Украины современной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в начале встречи лидеров Большой семерки Джо Байден уже успел заявить, что США продолжат поставлять в Украину «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

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Источник CNN сообщил, что на этой неделе Белый дом также сообщит о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать системы NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии в более 170 километров.

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания в Украине современной и мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава государства отметил, что тема ПВО постоянно обсуждается с союзниками. В данном вопросе «уже есть некоторые договоренности».

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