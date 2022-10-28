США решили снять с вооружения свою самую мощную ядерную авиабомбу

28 октября, 13:25
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B83 была разработана в 1970-х (Фото:wikimedia.org)

B83 была разработана в 1970-х (Фото:wikimedia.org)

Пентагон намерен снять с вооружения американской армии свою самую мощную ядерную авиабомбу B83−1.

Об этих планах говорится в национальной оборонной стратегии США.

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B83 — термоядерная авиабомба, разработанная в 70-х годах прошлого века.

Ее мощностью — до 1,2 мегатонн, что в 80 раз больше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

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На вооружение американской армии B83 была принята в 1983 году, и до сих пор остается одним из основных типов ядерного оружия ВВС США.

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Чем ее заменят, в обнародованном документе не уточняется.

В нем также говорится о решении США отказаться от программы создания крылатых ядерных ракет морского базирования.

Кроме того, сообщается о планах утвердить полномасштабное обновление ядерной триады страны и усилить контроль над аналогичным вооружением в мире.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Ядерное оружие

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