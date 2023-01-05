«Начались закрытые переговоры». США хотят модернизировать боеприпасы времен холодной войны для Украины — Politico 5 января, 17:18 ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com)

В США запустили программу по изъятию боеприпасов времен холодной войны из бункеров и модернизацию их настолько, чтобы они были полезны для Украины, сообщает Politico.

По информации источников издания, в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны. Одна из таких программ уже запущена. Планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в бой против российских захватчиков.

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Ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые Испания пообещала отправить Украине. Система HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников России.

«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Инфографика: НВ

2 декабря Испания передала первые зенитно-ракетные комплексы Hawk Украине и будет тренировать военнослужащих ВСУ.

Также США обещали передать ракеты для комплексов этого типа, чтобы дополнить испанскую помощь.