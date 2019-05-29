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США хотят больше не тренировать турецких пилотов F-35 из-за закупок С-400

Сегодня, 02:30
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США хотят больше не тренировать турецких пилотов F-35 из-за закупок С-400 - фото

REUTERS/Axel Schmidt

Истребитель F-35

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение может быть связано с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.

Ранее сообщалось, что Вашингтон грозит исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не расторгнет сделку по приобретению у РФ зенитных ракетных систем.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

По данным СМИ, администрация президента США также предложила Турции отложить приобретение российских ЗРКС-400 до 2020 года. Но в МИД Турции опровергли идею о переносе поставок.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.

Теги:   F-35 Lightning II ЗРК С-400 С-400 Турция США

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