06 июня 2018, среда

США готовятся представить план по сдерживанию нападений РФ – СМИ

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План США предусматривает развертывание сил НАТО за 30 дней со дня объявления тревоги

План США предусматривает развертывание сил НАТО за 30 дней со дня объявления тревоги

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе США готовятся представить план по сдерживанию нападений России, пишет Reuters со ссылкой на американских дипломатов и представителей Североатлантического Альянса.

Отмечается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис будет искать поддержки этого плану.

Документ предусматривает 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей НАТО, которые будут способны к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. 

Про конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих. 

По словам одного из собеседников издания, инициатива направлена на противодействие России.

Ранее сообщалось, что страны НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину.

           

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