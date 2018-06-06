США готовятся представить план по сдерживанию нападений РФ – СМИ

План США предусматривает развертывание сил НАТО за 30 дней со дня объявления тревоги

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе США готовятся представить план по сдерживанию нападений России, пишет Reuters со ссылкой на американских дипломатов и представителей Североатлантического Альянса.

Отмечается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис будет искать поддержки этого плану.

Документ предусматривает 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей НАТО, которые будут способны к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги.

Про конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

По словам одного из собеседников издания, инициатива направлена на противодействие России.

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Ранее сообщалось, что страны НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину.