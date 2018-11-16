16 ноября 2018, пятница

США готовятся предъявить обвинения Ассанжу - СМИ

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж

Газета The Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США готовится к тому, чтобы предъявить обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Сообщается, что прокуроры публично обвинят Ассанжа в нарушении закона о шпионаже, который подразумевает наказание за распространение информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

Целью американского правительства является выдворить Ассанжа из посольства Эквадора в Великобритании.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил, что ничего не слышал от властей по поводу уголовного дела.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

 

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