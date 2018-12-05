США готовятся направить в Черное море военный корабль - CNN Сегодня, 03:34 53 Цей матеріал також доступний українською Переброска корабля в черноморскую акваторию - реакция на агрессивные действия РФ против Украины

США готовятся направить в Черное море военный корабль, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США.

"Военные США попросили Государственный департамент уведомить Турцию о возможных планах захода военного корабля США в Черное море", - говорится в сообщении.

Этот шаг осуществляется на фоне эскалации напряжения в регионе, как реакция на агрессивные действия России, которые повлекли за собой обстрел и захват россиянами украинских кораблей, а также задержания членов экипажей.

Согласно правилам Конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным морем, США обязаны сообщить Турции о возможном заходе их военного корабля в Черное море - страны, не имеющие береговой линии на Черном море, должны перед проходом через пролив предупредить Турцию минимум за 15 дней.

"Соединенные Штаты действуют в соответствии с условиями Конвенции Монтре. Однако мы не будем комментировать характер нашей дипломатической переписки с правительством Турции", - подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Двое американских чиновников заявили, что смысл сообщения Турции заключается в том, чтобы предоставить флоту возможность переместить военный корабль в этот район, но этот вариант не обязательно будет избран.

"Наш американский 6-й флот всегда готов ответить там, где есть вызовы", - сказал командор Кайл Рейнс, который руководит военно-морскими операциями США в регионе.

Он добавил, что 6-й флот США регулярно проводит оборонные операции во всем подчиненном ему районе, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря.

Ранее сообщалось, что Россия проводит учения в Черноморском регионе на фоне агрессии в Керченском проливе.

Смотрите также

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Смотрите также

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать