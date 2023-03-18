США утверждают, что китайские боеприпасы использовались на войне против Украины — Kyodo 18 марта, 18:40 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на войне против Украины и подозревают, что они были выпущены российскими войсками, сообщает издание Kyodo, ссылаясь на источники в американском правительстве.

Отмечается, что остается непонятным, были ли поставлены боеприпасы именно Китаем, однако источники издания подчеркнули, что Вашинтон готов принять соответствующие меры, если получит подтверждение поставок Пекином боеприпасов для армии РФ.

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Как пишет издание, правительство США после анализа состава снарядов и других факторов установило, что найденные в Украине боеприпасы были произведены в Китае. Однако не разглашается, какие именно боеприпасы были найдены.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления РФ летального оружия. Окончательное решение еще не принято.

Как писало издание Politico, китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

20−22 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетит Моску, где во время переговоров с Путиным предположительно предложит помощь в уклонении от санкций и будет говорить о заинтересованности Китая в посредничестве в дипломатическом урегулировании войны, считают аналитики Института изучения войны.