США готовят новый пакет военной помощи для Украины — СМИ
США готовятся передать дополнительную помощь ВСУ (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)
Администрация президента США готовится объявить о новом пакете военной помощи, который будет передан украинской армии.
Об этом сообщает Politico.
Издание не отмечает, что может войти в новый пакет помощи. В то же время сообщается, что о предоставлении дополнительного оружия будет объявлено в начале следующей недели.
25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.
Пакет помощи включает в себя:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- минометы калибра 120-мм и 60-мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
- комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные комплексы Hornet;
- ракеты Hydra-70;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизоры;
- запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое снаряжение.