США готовят новый пакет военной помощи для Украины — СМИ 2 августа, 02:19 США готовятся передать дополнительную помощь ВСУ (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Администрация президента США готовится объявить о новом пакете военной помощи, который будет передан украинской армии.

Об этом сообщает Politico.

Издание не отмечает, что может войти в новый пакет помощи. В то же время сообщается, что о предоставлении дополнительного оружия будет объявлено в начале следующей недели.

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25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Пакет помощи включает в себя:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

минометы калибра 120-мм и 60-мм;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

ракеты Hydra-70;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

приборы ночного видения и тепловизоры;

запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое снаряжение.

Инфографика: NV