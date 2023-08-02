США готовят новый пакет военной помощи для Украины — СМИ

2 августа, 02:19
Поделиться:
США готовятся передать дополнительную помощь ВСУ (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

США готовятся передать дополнительную помощь ВСУ (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Администрация президента США готовится объявить о новом пакете военной помощи, который будет передан украинской армии.

Об этом сообщает Politico.

Издание не отмечает, что может войти в новый пакет помощи. В то же время сообщается, что о предоставлении дополнительного оружия будет объявлено в начале следующей недели.

Видео дня

25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

Пакет помощи включает в себя:

Читайте также:

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook) Украина работает над продолжением закона о ленд-лизе в США, хотя до сих пор не получила оружие — Маркарова
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
  • комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • минометы калибра 120-мм и 60-мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
  • комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные комплексы Hornet;
  • ракеты Hydra-70;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • приборы ночного видения и тепловизоры;
  • запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое снаряжение.
Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X