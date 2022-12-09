США готовят новый пакет поставок вооружения для Украины — Reuters 9 декабря, 03:24 О пакете будет объявлено после решения Белого дома (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

США готовят новый пакет военной помощи, которая будет передана ВСУ для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, новый пакет на сумму в 275 миллионов долларов будет включать ПВО и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Также ожидается, что Пентагон передаст для ВСУ ракеты HIMARS, снаряды калибра 155 мм, военные машины Humvee и генераторы. О новых поставках может быть объявлено уже 9 декабря.

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В то же время, представитель Совета национальной безопасности США не захотел комментировать данную информацию, так как размер пакетов может меняться, пока их не подпишет Джо Байден.