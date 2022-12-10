США не отказывали Украине в кассетных боеприпасах, но запрос еще не рассматривали — Politico 10 декабря, 23:28 Украинские военные готовятся к обстрелам российских оккупантов (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Белый дом активно не рассматривает запрос Украины на передачу кассетных боеприпасов, но и не отказывал в их поставках.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что запрос на кассетные боеприпасы - среди многих других запросов на поставки оружия, поступившие от Украины.

В Администрации Джо Байдена «есть опасения» относительно передачи кассетных боеприпасов, запрещенных более чем в 100 странах мира. В то же время, на США запрет не распространяется.

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«Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

8 декабря телеканал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байден рассматривает запрос Украины на передачу кассетных боеприпасов.

По информации телеканала, «украинские официальные лица и законодатели» в последние месяцы призвали Белый дом и Конгресс одобрить передачу защитникам Украины кассетных боеприпасов, запрещенных более чем в 100 странах, но которые страна-агрессор продолжает применять против мирных жителей Украины. Телеканал называет запрос «одним из самых противоречивых с начала [полномасштабной] войны».

