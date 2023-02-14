Новый источник огневой мощи. США могут передать Украине тысячи единиц оружия, изъятого вблизи Йемена — WSJ 14 февраля, 21:43 Отправка военной помощи Украине (Фото:Air Force Staff Sgt. Marco A. Gomez / U.S. Department of Defense)

США рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, когда-то предназначенных для боевиков в Йемене, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, планируется отправить Украине более 5000 автоматов, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывников, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

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WSJ отмечает, что этот необычный шаг откроет новый источник огневой мощи, к которой США и ее союзники смогут присоединиться, поскольку они вовсю пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке. В понедельник, 14 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что война в Украине потребляет множество боеприпасов и истощает запасы союзников.

«Текущие темпы расходования боеприпасов в Украине многократно превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на оборонную промышленность», — говорил Столтенберг.

Администрация президента США Джо Байдена должна найти юридическое оправдание изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой. Эмбарго ООН на поставку оружия требует от США и их союзников уничтожения, хранения или лишения захваченного оружия. По словам официальных лиц США, юристы администрации Байдена рассматривают вопрос о том, создает ли резолюция какое-то пространство для маневра по передаче оружия Украине.

«Это призыв взять оружие, предназначенное для вооружения иранских муртадов, и использовать его для достижения наших приоритетов в Украине, где Иран поставляет оружие России», — сказал один из официальных представителей США.

Обычно оружие изымают и уничтожают США и их союзники, которые обеспечивают соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен. Но американские официальные лица заявили, что глобальные усилия по предоставлению Украине оружия вызвали дискуссию об отправке конфискованных военных поставок в Киев.

Американские военные начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США изъяли миллион боеприпасов на борту рыболовного судна, следовавшего из Ирана в Йемен, сообщили чиновники.