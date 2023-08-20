Оружейный бум. Американские компании увеличивают и расширяют производство оружия из-за войны в Украине 20 августа, 23:42 155-мм артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Полномасштабная агрессия РФ против Украины повлияла на производителей оружия в США, которые начали наращивать и увеличивать свои возможности как для собственного обеспечения, так и в качестве поставок для союзников.

Как сообщает издание The Washington Post, Пентагон выделил 44,5 млрд долларов на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов. Сейчас почти 41% от этой суммы (18,2 млрд долларов США) уже были направлены на подписание контрактов.



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Медиа добавляет, что особый интерес у США есть в производстве боеприпасов, беспилотников, зенитных ракет и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.



Сейчас Пентагон уже заключил контракты на почти 2,3 миллиарда долларов, чтобы увеличить объем производства с 12 до 20 тысяч единиц этого калибра в месяц.

В дальнейшем, по планам военных США, он должен вырасти до 28 тысяч снарядов, а к осени 2025 года общее количество производимых единиц должно достигать до одного миллиона в год.

Такое наращивание производственных мощностей заставило США искать новых поставщиков тротила. Кроме Польши, которая была основным американским источником этого взрывчатого вещества, Пентагон планирует привлечь Японию и еще несколько стран.

Летом ЕС заявил, что предоставит один миллион артиллерийских боеприпасов для Украины в течение следующих 12 месяцев. 12 августа представитель ЕС Петер Стано сообщил, что Украина получила почти 224 тысяч артиллерийских снарядов.

