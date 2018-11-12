Сродни хамству: Турция ответила на критику Франции по делу Хашукджи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "политической игре" в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Анкара назвала критику Парижа "неприемлемой и бесцеремонной".

В субботу Эрдоган заявил, что 24 октября турецкие спецслужбы передали аудиозаписи убийства Хашукджи пяти странам, в том числе Франции. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил, что ему "на данный момент ничего не известно" о данных, переданных Анкарой.

На вопрос, соврал ли турецкий президент, он сказал: "Это означает, что он играет в политическую игру".

Руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что нападки представителя официального Парижа "далеки от действительности". "Утверждения главы МИД Франции о том, что президент Турции "играет в политические игры" недопустимы",- сказал Алтун в комментарии агентству AFP.

По его словам, если бы не решительные действия Турции, то убийство саудовского журналиста было бы скрыто.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обвинения его французского коллеги сродни "хамству".

"Это не соответствует важности должности министра иностранных дел", - сказал он, обвинив Ле Дриана в "превышении своих полномочий".

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы передали аудиозаписи по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи пяти странам: Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Согласно данным турецкой газеты Daily Sabah, на аудиозаписях Хашукджи говорил, что задыхается. В момент смерти на голову Хашукджи был надет полиэтиленовый пакет и он, вероятно, умер от удушения. Убийство саудовского журналиста длилось около семи минут.

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.