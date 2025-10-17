Застрелил солдата и покончил с собой. В Подмосковье срочник открыл огонь по воинской части РФ — росСМИ
В России солдат расстрелял сослуживцев и покончил с собой / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)
В военной части Наро-Фоминского района Подмосковья произошла стрельба. В результате есть погибшие и раненые среди военнослужащих армии страны-агрессора России.
Об этом сообщило российское издание Известия со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.
По предварительной версии, инцидент произошел ночью 17 октября во время дежурства на наблюдательном посту. Пресс-служба написала, что боец «нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту».
В результате он также травмировал нескольких военных, а затем покончил с собой.
На место происшествия прибыли представители главного командования ВКС РФ для проведения проверки. По данным источников российских медиа, из-за инцидента пострадали пятеро военных.
Один из раненых успел позвонить матери и рассказать о стрельбе — именно она вызвала полицию и медиков в часть.
Еще одного солдата с тяжелыми ранениями доставили в больницу, добавили в Известиях.