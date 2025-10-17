В России солдат расстрелял сослуживцев и покончил с собой / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev)

В военной части Наро-Фоминского района Подмосковья произошла стрельба . В результате есть погибшие и раненые среди военнослужащих армии страны-агрессора России.

Об этом сообщило российское издание Известия со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

По предварительной версии, инцидент произошел ночью 17 октября во время дежурства на наблюдательном посту. Пресс-служба написала, что боец «нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту».

В результате он также травмировал нескольких военных, а затем покончил с собой.

На место происшествия прибыли представители главного командования ВКС РФ для проведения проверки. По данным источников российских медиа, из-за инцидента пострадали пятеро военных.

Один из раненых успел позвонить матери и рассказать о стрельбе — именно она вызвала полицию и медиков в часть.

Еще одного солдата с тяжелыми ранениями доставили в больницу, добавили в Известиях.