Среди вариантов ударов по Сирии была атака на российские объекты - WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривал три варианта ударов по Сирии, среди которых также была атака на российские объекты в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, наиболее консервативный вариант ударов по Сирии, который предоставил Пентагон, предусматривал поражение небольшого количество целей, которые связаны с созданием химического оружия.

Второй вариант предусматривал большее число объектов, по которым планировали нанести удар. Среди целей также назывались командные пункты сирийской армии.

Наиболее радикальный вариант, который был на столе у Трампа, предполагал атаку на российские объекты в Сирии, в частности на объекты ПВО. По данным собеседника издания, этот вариант должен был подорвать военный потенциал сирийского режима.

Отмечается, что Трамп предложил Пентагону и военным советникам рассмотреть удар по сирийским объектам, если это понадобится сделать для уничтожения сирийского вооружения. Однако глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис не поддержал такое развитие событий и предупредил об опасности ответных действий.

В конечном итоге Трамп использовал гибридный вариант нанесения авиаударов, целью которых стали химические объекты в Сирии и научно-исследовательский центр в Дамаске.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.