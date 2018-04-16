Среди вариантов ударов по Сирии была атака на российские объекты - WSJ

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Трамп использовал гибридный вариант ударов по Сирии

Трамп использовал гибридный вариант ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп рассматривал три варианта ударов по Сирии, среди которых также была атака на российские объекты в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, наиболее консервативный вариант ударов по Сирии, который предоставил Пентагон, предусматривал поражение небольшого количество целей, которые связаны с созданием химического оружия.

Второй вариант предусматривал большее число объектов, по которым планировали нанести удар. Среди целей также назывались командные пункты сирийской армии.

Наиболее радикальный вариант, который был на столе у Трампа, предполагал атаку на российские объекты в Сирии, в частности на объекты ПВО. По данным собеседника издания, этот вариант должен был подорвать военный потенциал сирийского режима.

Отмечается, что Трамп предложил Пентагону и военным советникам рассмотреть удар по сирийским объектам, если это понадобится сделать для уничтожения сирийского вооружения. Однако глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис не поддержал такое развитие событий и предупредил об опасности ответных действий.

В конечном итоге Трамп использовал гибридный вариант нанесения авиаударов, целью которых стали химические объекты в Сирии и научно-исследовательский центр в Дамаске.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.

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