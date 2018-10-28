28 октября 2018, воскресенье

Среди убитых в питтсбурзкой синагоге была 97-летняя женщина - СМИ

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Трагедия в питтсбургской синагоге

Трагедия в питтсбургской синагоге

Правоохранители установили лица убитых во время страшного расстрела в синагоге в Питтсубрге, передает Reuters, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Среди погибших были два брата возрастом 54 и 59 лет, супружеская пара: 84 и 86 года. Самой пожилой жертвой оказалась Роуз Мэллингер, которой исполнилось 97 лет.

Сообщается, что большинство пострадавших жили на улице Скворл Хилл.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране. Потом он заявил, что это событие – преступная антисемитская атака и нападение на человечество.

 

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