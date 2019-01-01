Среди пропавших после взрыва в доме в Магнитогорске есть украинка Сегодня, 13:12 32 Цей матеріал також доступний українською Ищут уроженку Хмельницкой области ГУ МЧС по Челябинской области

Среди граждан, которых разыскивают после обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, есть гражданка Украины.

Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Челябинской области.

В списке пропавших жильцов числится 32-летняя Татьяна Антипова, которая проживает в квартире 354 с 2003 года. Ее местом рождения указан город Шепетовка Хмельницкой области.

По данным на 06:00 по Киеву, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них 7 человек погибли, 5 – спасены, среди них 1 ребёнок.

По уточненным данным ГУ МЧС по Челябинской области, полностью разрушены оказались 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Местные власти опубликовали списки пропавших без вести и обратились к жителям с просьбой сообщить о местонахождении упомянутых в них людей.

Всего привлечено от РСЧС 955 человек, 230 единиц техники, от МЧС России – 518 человек, 74 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.