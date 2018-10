Сразу в двух американских штатах произошла стрельба

Телеканалы Fox News и CNN сообщают, что сразу в двух американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина произошли массовые перестрелки.

​В частности, пять человек были ранены после стрельбы возле магазина в районе Джермантаун на северо-западе Филадельфии, штат Пенсильвания. Пострадавшим от 19 до 23 лет.

Преступники скрылись с места преступления, а полиция объявила в розыск белый Chevy Impala.

В то же время, в перестрелке в округе Флоренс, штат Южная Каролина, пострадали пять представителей силовых ведомств.

Подозреваемый в стрельбе находится под стражей.

****Major Update****

The active shooting situation is over and the suspect is in custody. We are asking everyone to stay away from Vintage Place as there is still an active crime investigation in progress. pic.twitter.com/1OImJOjqXS