04 октября 2018, четверг

Сразу в двух американских штатах произошла стрельба

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Телеканалы Fox News и CNN сообщают, что сразу в двух американских штатах Пенсильвания и Южная Каролина произошли массовые перестрелки.

​В частности, пять человек были ранены после стрельбы возле магазина в районе Джермантаун на северо-западе Филадельфии, штат Пенсильвания. Пострадавшим от 19 до 23 лет.

Преступники скрылись с места преступления, а полиция объявила в розыск белый Chevy Impala.

В то же время, в перестрелке в округе Флоренс, штат Южная Каролина, пострадали пять представителей силовых ведомств.

Подозреваемый в стрельбе находится под стражей.

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