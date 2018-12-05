Спутниковые снимки показали модернизацию ракетной базы в КНДР
Несмотря на договоренности США и КНДР, северокорейские власти значительно расширили территорию ракетной базы, расположенной в горной местности, сообщает CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки
Новые спутниковые снимки, которые есть в распоряжении CNN, свидетельствуют о том, что ракетная база Йонджори и соседняя, ранее неизвестная площадка, находятся в рабочем состоянии и постоянно модернизируются.
В Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее сообщили CNN, что американские спецслужбы уже давно знают о существовании базы Йонджори. Но новые снимки зафиксировали строительство на новом объекте в семи милях от Йонджори.
"Спутниковые снимки показывают, что база остается в рабочем состоянии. Более того, в прошлом году Северная Корея значительно расширила близлежащий объект, который, как предполагается, является еще одной ракетной базой", - говорится в докладе.
При этом неизвестно, являются ли две площадки независимыми друг от друга, или они связаны и представляют один комплекс.
Кроме того, согласно данным со снимков, с августа Северная Корея продолжила строительство большого подземного объекта, которое было начато в прошлом году.
Ким обыграл Трампа. Что означает обнаружение в КНДР секретных ракетных баз
Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.
По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.
Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.