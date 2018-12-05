Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
Мир все более безумен
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
Андрей Смирнов
"Брат" у ворот
Владимир Спиваковский
Зачем детям Facebook

Спутниковые снимки показали модернизацию ракетной базы в КНДР

Сегодня, 23:10
41
Цей матеріал також доступний українською

Снимки обнаружили активность на ракетной базе в Северной Корее

Фото: CNN

Несмотря на договоренности США и КНДР, северокорейские власти значительно расширили территорию ракетной базы, расположенной в горной местности, сообщает CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки, которые есть в распоряжении CNN, свидетельствуют о том, что ракетная база Йонджори и соседняя, ранее неизвестная площадка, находятся в рабочем состоянии и постоянно модернизируются.

В Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее сообщили CNN, что американские спецслужбы уже давно знают о существовании базы Йонджори. Но новые снимки зафиксировали строительство на новом объекте в семи милях от Йонджори.

"Спутниковые снимки показывают, что база остается в рабочем состоянии. Более того, в прошлом году Северная Корея значительно расширила близлежащий объект, который, как предполагается, является еще одной ракетной базой", - говорится в докладе.

При этом неизвестно, являются ли две площадки независимыми друг от друга, или они связаны и представляют один комплекс.

Кроме того, согласно данным со снимков, с августа Северная Корея продолжила строительство большого подземного объекта, которое было начато в прошлом году.

Ким обыграл Трампа. Что означает обнаружение в КНДР секретных ракетных баз

Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

Теги:   Северная Корея КНДР США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 21:59

article_img
В Вашингтоне состоялась церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

Читайте также

События

Сегодня, 21:45

article_img
Идти в гору. Как Вадим Винниченко вышел из зоны тишины
Печерські пагорби

Сегодня, 20:15

article_img
Близкий соратник Порошенко. Большое интервью Игоря Кононенко Валерию Калнышу
Научпоп

Сегодня, 20:02

article_img
А мы и не заметили. Американский физик уверяет, что инопланетяне уже прилетали на Землю