Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андерс Аслунд
Тень Кремля
Анатолий Амелин
Идем на спад
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света

"Спросите у психиатра": Трамп прокомментировал намерение демократа Элизабет Уоррен идти в президенты США

Сегодня, 07:39
300
Цей матеріал також доступний українською

Уоррен заявила, что в США исчезает средний класс

Представительница Сената от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году от Демократической партии.

Об этом сообщает Reuters.

В своем видеообращении Уоррен заявила, что уже создан соответствующий комитет для рассмотрения возможности ее выдвижения для участия в выборах.

 "Наша власть должна работать на нас всех, но вместо этого она стала инструментом в руках богатых и тех, кто имеет связи", - сказала Уоррен, добавив, что в своей предвыборной кампании она будет опираться на тему экономического равенства и сдерживания крупных корпораций.

Она также добавила, что Америка теряет средний класс.

69-летняя Уоррен является сенатором от Массачусетса с 2013 года. Она стала одним из самых жестких критиков Трампа во время президентской гонки в 2016 году, и они продолжают обмениваться острыми фразами во время его президентства. Трамп насмешливо называет ее Покахонтас из-за ее притязаний на коренное американское происхождение.

Уоррен, в свою очередь, назвала Трампа "небезопасным грабителем денег", который опирается на расизм, сексизм и ксенофобию.

На вопрос Трампу, думает ли он, что Уоррен действительно верит, что она может победить его, он ответил: "Я не знаю, вам нужно спросить ее психиатра".

Следующие, 59-ые, президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.

Теги:   Выборы Элизабет Уоррен Дональд Трамп Сенат США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

Вчера, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США
Компании/Рынки

Вчера, 09:21

article_img
Время горячих смартфонов. В Украине за год на треть выросли продажи техники и электроники

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться