"Спросите у психиатра": Трамп прокомментировал намерение демократа Элизабет Уоррен идти в президенты США Сегодня, 07:39 300 Цей матеріал також доступний українською Уоррен заявила, что в США исчезает средний класс

Представительница Сената от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году от Демократической партии.

Об этом сообщает Reuters.

В своем видеообращении Уоррен заявила, что уже создан соответствующий комитет для рассмотрения возможности ее выдвижения для участия в выборах.

"Наша власть должна работать на нас всех, но вместо этого она стала инструментом в руках богатых и тех, кто имеет связи", - сказала Уоррен, добавив, что в своей предвыборной кампании она будет опираться на тему экономического равенства и сдерживания крупных корпораций.

Она также добавила, что Америка теряет средний класс.

69-летняя Уоррен является сенатором от Массачусетса с 2013 года. Она стала одним из самых жестких критиков Трампа во время президентской гонки в 2016 году, и они продолжают обмениваться острыми фразами во время его президентства. Трамп насмешливо называет ее Покахонтас из-за ее притязаний на коренное американское происхождение.

Уоррен, в свою очередь, назвала Трампа "небезопасным грабителем денег", который опирается на расизм, сексизм и ксенофобию.

На вопрос Трампу, думает ли он, что Уоррен действительно верит, что она может победить его, он ответил: "Я не знаю, вам нужно спросить ее психиатра".

Следующие, 59-ые, президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.