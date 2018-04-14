"Справедливо, пропорционально и прицельно": Франция прокомментировала удары по Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после ударов по Сирии заявил, что в течение семи лет режим Асада не останавливался перед нарушением международных норм, игнорируя военное право и нормы человечности

В частности, по словам французского министра, "химическое оружие представляет собой нарушение фундаментальных норм международного и гуманитарного права", сообщает Интерфакс.

"Использование такого оружия представляет угрозу для мира и международной безопасности", - продолжил он.

По словам Ле Дриана, произошло нарушение соответствующих международных документов.

"Сирийский режим обязался полностью ликвидировать свой химический арсенал", - отметил глава МИД Франции.

Он назвал военную акцию Франции "справедливой, пропорциональной и прицельной".

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.