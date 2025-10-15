Взрывы на Северных потоках. Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в диверсии

49-летний украинец Сергей Кузнецов был задержан в августе 2025 в итальянском городе Римини был арестован — по подозрению в диверсиях на Северных потоках (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Украинец Сергей Кузнецов избежал экстрадиции в Германию пообвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года — Верховный суд Италии удовлетворил его апелляцию.

Об этом 15 октября сообщает итальянское издание Ansa и агентство Reuters.

«Верховный суд отменил с возвратом на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче Германии Сергея Кузнецова, бывшего капитана украинской армии, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в диверсии на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года», — сообщили итальянские журналисты.

Кроме того, судьи приняли постановление о том, что дело Кузнецова должно быть пересмотрено новым коллегиальным составом.

Также во время заседания Генпрокуратура Италии просила Верховный суд удовлетворить одно из оснований апелляции защиты, представленной адвокатом Никола Канестрини — о неверной юридической квалификации фактов в европейском ордере на арест.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года немецкие издания Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

3 сентября Reuters сообщило, что в августе возле итальянского прибрежного города Римини был арестован 49-летний подозреваемый по этому делу — украинец Сергей Кузнецов.

Сам он в суде сообщил, что на момент взрыва на газопроводах он служил на командном посту в ВСУ, а в 2023 году уволился из армии — как отец трех несовершеннолетних детей. Кузнецов также отметил, что приехал в Италию, чтобы присоединиться к своей семье, отдыхавшей на Романской Ривьере.

9 сентября Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции Кузнецова в Германию.