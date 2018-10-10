"Спонтанное нападение с целью изнасилования": власти Болгарии не нашли связи убийства журналистки Мариновой с ее деятельностью

Следствие не видит связи смерти журналистки с ее деятельностью, но изучает все версии

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Зазаров заявил, что следствие по делу об убийстве журналистки Виктории Мариновой не нашло связи преступления с ее профессиональной деятельностью.

По словам генпрокурора, все улики указывают на "спонтанное нападение с целью изнасилования", сообщает DW.

В то же время он добавил, что следствие продолжает рассматривать все версии.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

9 октября правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки - гражданина Румынии. Однако после допроса его отпустили.

На следующий день стало известно о задержании в Германии еще одного подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, который раньше уже имел проблемы с законом.

По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки.

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Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.