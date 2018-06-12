12 июня 2018, вторник

Спонсор Brexit признал в парламенте, что передал номер телефона команды Трампа российскому послу

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Бэнкс (слева) после выступления в комитете парламента 12 июня в Лондоне

Бэнкс (слева) после выступления в комитете парламента 12 июня в Лондоне

Британский миллионер также известный как спонсор Brexit Аарон Бэнкс во вторник, 12 июня, дал показания комитету парламента королевства по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий.

В ходе разговора он признал, что вручил российскому послу в Лондоне Александру Яковенко номер телефона команды Дональда Трампа после его победы на выборах, пишет The Independent.

Бэнкс подтвердил, что в ходе встречи с российским послом вопрос контактов команды Трампа был ключевым, поскольку россияне хотели установить связь с переходной командой.

Напомним, ранее британские СМИ установили, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией. Предполагалось, что свой бизнес он обсуждал с российскими официальными лицами. Бэнкс трижды встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко.

Во время референдума 2016 за выход Великобритании из Европейского Союза высказались 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей.

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