Спойлеры. Стала известна причина, почему российский полярник пытался убить своего коллегу в Антарктиде

Причиной конфликта на российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, во время которого 55-летний инженер Сергей Савицкий пытался убить ножом 52-летнего сварщика Олега Белогузова, являются литературные спойлеры.

Об этом со ссылкой на данные следствия передает Mirror.

Как сообщается, в условиях изоляции полярники развлекали себя чтением книг, однако Белогузов постоянно раскрывал Савицкому их окончание, чем выводил того из себя.

И вот однажды инженер не выдержал, и ударил своего коллегу ножом в грудь.

В итоге Белогузов был эвакуирован со станции и госпитализирован в больницу в Чили, а Савицкий задержан.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде российский полярник пытался убить ножом своего коллегу.