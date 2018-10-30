30 октября 2018, вторник

Спойлеры. Стала известна причина, почему российский полярник пытался убить своего коллегу в Антарктиде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Белогузов дразнил Савицкого спойлерами

Белогузов дразнил Савицкого спойлерами

Причиной конфликта на российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, во время которого 55-летний инженер Сергей Савицкий пытался убить ножом 52-летнего сварщика Олега Белогузова, являются литературные спойлеры.

Об этом со ссылкой на данные следствия передает Mirror.

Как сообщается, в условиях изоляции полярники развлекали себя чтением книг, однако Белогузов постоянно раскрывал Савицкому их окончание, чем выводил того из себя.

И вот однажды инженер не выдержал, и ударил своего коллегу ножом в грудь.

В итоге Белогузов был эвакуирован со станции и госпитализирован в больницу в Чили, а Савицкий задержан.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде российский полярник пытался убить ножом своего коллегу.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове