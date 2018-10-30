Спойлеры. Стала известна причина, почему российский полярник пытался убить своего коллегу в Антарктиде

Причиной конфликта на российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, во время которого 55-летний инженер Сергей Савицкий пытался убить ножом 52-летнего сварщика Олега Белогузова, являются литературные спойлеры.
Об этом со ссылкой на данные следствия передает Mirror.
Как сообщается, в условиях изоляции полярники развлекали себя чтением книг, однако Белогузов постоянно раскрывал Савицкому их окончание, чем выводил того из себя.
И вот однажды инженер не выдержал, и ударил своего коллегу ножом в грудь.
В итоге Белогузов был эвакуирован со станции и госпитализирован в больницу в Чили, а Савицкий задержан.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде российский полярник пытался убить ножом своего коллегу.
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