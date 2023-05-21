Япония станет ядерной державой через пять лет — Киссинджер 21 мая, 07:45 Флаг Японии на фоне панорамы города Йокогама (Фото:Vilem Skarolek / Public Domain Pictures)

Уже через пять лет Япония может пополнить список ядерных держав, куда сейчас входят США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Россия и КНДР.

Такое мнение высказал Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах, который дал восьмичасовое интервью журналу The Economist незадолго до своего 100-летия.



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По его словам, Япония «имеет достаточно четкое видение того, куда они идут». «Они направляются к тому, чтобы стать ядерной державой через пять лет. И они всегда хотят быть рядом с нами [США]. Хотя я бы не исключал, что они будут заключать „неудобные“ для нас договоренности. Но их всегда будет волновать Китай и баланс сил между ними», — убежден бывший госсекретарь США.

Он также высказал предположение, что Япония не захочет «быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет ее сдерживать».

С 19 по 21 мая именно в Японии проходит саммит лидеров G7, который проводят в городе Хиросима, где во время Второй мировой войны было впервые в истории человечества применено ядерное оружие.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит G7 с необъявленным визитом. В Хиросиме он впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с премьером Индии Нарендрой Моди.

Также президент Украины встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Италии Джорджей Мелони, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как ожидается, 21 мая Владимир Зеленский должен выступить перед лидерами страны Группы семи (G7) с обращением.