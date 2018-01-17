Спикером парламента Каталонии избран сторонник независимости региона

Новым спикером парламента Каталонии избрали депутата-сторонника отделения региона от Испании Рожера Торрена.

Как сообщает El Mundo, за Торрена свои голоса отдали 65 депутатов, а за его про-испанский соперника Хосе Мария Эспехо-Сааведра получил голоса 56 депутатов.

Кандидатуру Торрена также поддержали задержанные испанскими правоохранителями депутаты, которые имеют право делегировать свои голоса присутствующим в парламенте коллегам.

В четверг, 21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент.

Три партии, выступающие за независимость Каталонии, по результатам подсчета 99% голосов, получили в нем 70 мест из 135. Больше всего мест в парламенте получила партия Граждане, выступающая против каталонского сепаратизма - 37 мест.

1 октября в Каталонии состоялся непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отделение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

После этого экс-глава региона Карлес Пучдемон и еще некоторые каталонские политики выехали в Брюссель.

3 ноября прокуратура Бельгии получила ордер на арест Пучдемона, который направили власти Испании.

Перед этим Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых отстраненных министров правительства Каталонии, а государственный прокурор пригласил европейский ордер на арест Пучдемона и еще четырех чиновников, которые не явились на суд.