Спикер Сейма Польши отменил визит в Грузию из-за акции протеста

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Протест в польском Сейме родителей детей с инвалидностью
PAP/Leszek Szymański

Протест в польском Сейме родителей детей с инвалидностью

В здании польского парламента родители лиц с инвалидностью продолжают пикет с требованием повысить социальные выплаты, в связи с переговорами, которые зашли в тупик, маршал Сейма Марек Кухцинський отменил рабочую поездку в Грузию.

Об этом 25 апреля пишет Польское радио.

В течение недели в Сейме продолжаются акции протеста родителей и опекунов детей-инвалидов, достигших 18-летнего возраста. Они добиваются повышения уровня соцвыплат. Речь идет о повышении уже с мая до 300 злотых (более 70 евро) помощи с постепенным ростом.

С пикетчиками уже дважды провела встречи министр социальной политики Элжбета Рафальская, которая пообещала повышение социальной помощи для этой категории детей.

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