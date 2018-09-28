28 сентября 2018, пятница

Спикер парламента Молдовы не исключил отказа от должности президента в стране

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Молдова может вовсе отказаться от должности президента, заявил Андриан Канду
Фото: Eho MD

Молдова может вовсе отказаться от должности президента, заявил Андриан Канду

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что в будущем страна, возможно, вовсе откажется от должности президента.

Он подчеркнул, что "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе - парламент и правительство", сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что следующий парламент прибегнет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - отметил он.

Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось в четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.

"Я предполагаю, что это - не последний случай даже при нынешнем парламенте, полномочия которого истекают. В парламенте есть еще проекты законов, против которых выступает президент", - добавил он.

Канду считает, что такая же ситуация сложится в случае принятия в Конституцию поправки о том, что "европейская интеграция является стратегической целью Молдовы".

"Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим эти изменения в Конституцию, президент также попытается их блокировать. Это не может продолжаться бесконечно, когда президент действует против интересов страны и отказывается выполнять свои обязанности", - отметил он.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове