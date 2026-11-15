«Идеи, вытянутые РФ из нафталина». Спикер парламента Молдовы отреагировал на публикации о «федерализации» страны

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на публикации, в которых говорилось о предложениях России насчет «федерализации» Молдовы на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября.

Об этом 14 ноября сообщил телеканал TVR Moldova, которому Гросу дал комментарий.

«У нас был референдум, на котором люди проголосовали, и мы закрепили в Конституции: вектор европейской интеграции Республики Молдова. Точка. Во всем остальном все идеи, вытянутые из нафталина Российской Федерацией, не имеют для нас значения», — заявил спикер парламента Молдовы.

Реклама

Игорь Гросу подчеркнул, что это не просто официальная, а «ультраофициальная» позиция Республики Молдова.

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что Россия предлагает превратить Молдову в федеративную республику, в состав которой, среди прочего, войдут автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. Эти предложения якобы были представлены в Абу-Даби в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

12 ноября российское издание Эхо со ссылкой на собственные источники писало, что среди условий России в отношении европейской системы безопасности, выдвинутых в ходе переговоров в Абу-Даби, было преобразование Молдовы в федеративную республику, состоящую из собственно Молдовы, непризнанной ПМД (Приднестровской Молдавской Республики) и Гагаузии. При этом РФ также настаивала на проведении референдума о независимости Приднестровья и Гагаузии в случае вступления Республики Молдова в ЕС.