Спикер Госдепа США на следующей недели покинет свой пост

8 марта, 01:51
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Нед Прайс будет работать на политической должности в прямом подчинении Энтони Блинкена (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS/File Photo)

Нед Прайс будет работать на политической должности в прямом подчинении Энтони Блинкена (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS/File Photo)

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уйдет со своей должности 17 марта. Его постоянный преемник пока не назначен.

Об этом сообщил телеканал NBC и позже подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как пишет NBC, Нед Прайс будет работать на политической должности в прямом подчинении Энтони Блинкена.

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«Я начинал как государственный служащий в качестве аналитика в ЦРУ, а оказался на этой работе из-за ряда несчастных случаев, роковых происшествий», — сказал Прайс.

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Обязанности официального представителя Госдепартамента будет выполнять Ведант Патель, который сейчас занимает пост главного заместителя Прайса. Его постоянный преемник пока не назначен.

Нед Прайс занял пост официального представителя Госдепартамента в январе 2021 года. За время своей работы он провел более 200 брифингов для прессы, отмечается в заявлении Энтони Блинкена. Ранее Прайс работал в ЦРУ и Совете национальной безопасности США.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп США

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