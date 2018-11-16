16 ноября 2018, пятница

Спецтрибунал ООН приговорил лидеров красных кхмеров к пожизненному заключению

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жертвами режима красных кхмеров стали около 2 млн людей

Жертвами режима красных кхмеров стали около 2 млн людей

В пятницу, 16 ноября, специальный трибунал Организации Объединенных Наций вынес приговор двум оставшимся в живых лидерам красных кхмеров.

Как сообщает DW, главный идеолог режима Пол Пота Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан были признаны виновными в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев.

Согласно решению суда, оба обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению.

При этом ранее они уже получили пожизненные сроки за другие преступления против человечности.

Отметим, что режим красных кхмеров под руководством Пол Пота правил в Камбодже с 1975 по 1979 годы.

Его идеология основывалась на маоизме, коммунизме аграрного толка, а также неприятии всего западного и современного.

Правление красных кхмеров ознаменовалось масштабными репрессиями по классовому признаку.

В результате казней, голода, болезней, пыток и принудительного труда была уничтожена почти четверть населения страны (около 2 млн человек).

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове