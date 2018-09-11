Спецслужбы США подозревают Россию в таинственных атаках на дипломатов на Кубе - СМИ

Американские спецслужбы считают, что за таинственными акустическими атаками на персонал дипломатических представительств США в Китае и на Кубе стоит Россия, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По информации собеседников издания, предположение о том, что Россия является главным подозреваемым, были подкреплены сообщениями радиоразведки, полученными в ходе продолжительного расследования ФБР, ЦРУ и других спецагентств США.

Тем не менее, как отмечает NBC News, полученных доказательств недостаточно для того, чтобы Вашингтон официально возложил на Москву ответственность за атаки, которые начались в конце 2016 года и продолжались в 2018 году, и вызвали серьезный разлад в отношениях между США и Кубой.

Напомним, что начиная с конца 2016 года, на Кубе вследствие таинственных акустических атак пострадали 26 сотрудников американского диппредставительства. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, потерю слуха и нарушения когнитивной деятельности, равновесия и зрения.

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Подобные случаи также были зафиксированы в консульстве в Китае. Из диппредставительств США в Китае отозвали 11 сотрудников Государственного департамента для дополнительного обследования.

Недомогание среди дипломатов вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя.